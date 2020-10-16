Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию пятницы разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,63% и составил 2 799,54 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,05% — до отметки 1 132,8 пункта.

Акции Сбербанка подешевели на 1,23%, Мосбиржи — на 2,72%, «Газпрома» — на 2,01%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,19%. Бумаги «Норильского никеля» подорожали на 0,29%.

По итогам пятницы российский фондовый рынок вновь продемонстрировал снижение, несмотря на умеренно позитивный внешний фон, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Поддержку нашему рынку оказывало восстановление западных площадок. Негативным же фактором для наших акций выступила ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял 0,4%, отступив в район 43 долларов за баррель», — комментирует эксперт.

В ходе сессии индекс Мосбиржи отступал ниже отметки 2 800 пунктов, но к ее окончанию смог отыграть часть потерь на фоне улучшения внешней конъюнктуры. Однако для выхода в «плюс» рынку не хватило сил, замечает аналитик. «В результате он обновил минимумы за два с половиной месяца. Отметим, что в рамках следующей недели снижение нашего рынка может продолжиться на фоне сохранения опасений относительно влияния коронавируса на мировую экономику и трудностей с принятием нового пакета мер в США», — заключает Зварич.