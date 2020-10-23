Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки по действующим. Разберемся в нововведениях.

РГС Банк предлагает посетителям портала Банки.ру накопительный счет «Автомобилист» на специальных условиях. Для оформления накопительного счета необходимо подать заявку на сайте Банки.ру и получить промокод. В рамках предложения процентная ставка составляет 4,5% при сумме ежедневного остатка на начало дня в течение календарного месяца от 1 тыс. до 700 тыс. рублей, 3,1% — при сумме от 700 000,01 до 3 млн рублей, 2,1% годовых — при сумме 3 000 000,01 рубля и более, что выше на 0,1 процентного пункта по сравнению со стандартными условиями по счету.

Локо-Банк предложил посетителям Банки.ру вклад «Получай проценты на 1 100 дней» на спецусловиях. Депозит открывается на 1 100 дней и предусматривает три периода начисления процентов. Средняя доходность вклада в сумме от 50 тыс. до 800 тыс. рублей за полный срок равна 4,95% годовых, в сумме свыше 800 тыс. рублей — 5,15%. Максимальная сумма вклада — 5 млн рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий или карточный счет.

Кроме того, Локо-Банк повысил ставки по еще одному спецдепозиту, а также по накопительному счету для посетителей Банки.ру. По вкладу «Получай проценты на 400 дней» ставка увеличена на 0,15 п. п., доходность при минимальной сумме 50 тыс. рублей составляет 4,85% годовых. Ставка при оформлении вклада в сумме от 800 тыс. рублей — 5,05% годовых. Максимальная сумма вклада — также 5 млн рублей, срок — 400 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или на счет банковской карты. По накопительному счету «Промо» в рублях ставка повышена на 0,2 п. п. до 4,7%. По счету в долларах ставка равна 0,25% годовых. Максимальная сумма составляет 15 млн рублей или 200 тыс. долларов. Проценты начисляются ежедневно на входящий остаток средств на накопительных счетах, в совокупности не превышающих максимальную сумму для начисления процентов. Выплата процентов осуществляется ежемесячно.

Банк «Солидарность» ввел два новых вклада. Депозит «Юбилейный год» открывается на 450 дней. Срок вклада разделен на пять периодов начисления процентов: с первого по 90-й день — 4,3%, с 91-го по 180-й — 4,7%, со 181-го по 270-й — 5,1%, с 271-го по 360-й — 5,3%, с 361-го по 450-й день — 5,6%. «Премиальный» оформляется на 395 дней. Минимальная сумма — 3 млн рублей, 40 тыс. долларов, 35 тыс. евро или 300 тыс. китайских юаней. В рублях доходность составит 4,9%, в долларах — 1,4%, в евро — 0,05%, в китайских юанях — 2% годовых.

Проинвестбанк ввел вклад «Зимняя сказка». Минимальная сумма — 50 тыс. рублей, максимальная — 1,5 млн рублей. Срок депозита составляет 300 дней и разделен на три периода начисления процентов: с первого по 100-й день — 5,5%, со 101-го по 200-й — 4,5%, с 201-го по 300-й день — 4%. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 4,67%.

Банк «Восточный» повысил ставки по рублевым вкладам. Доходность депозита «Восточный» (на 31, 91, 181, 367, 732, 1 097 дней) составит 3,8—5,6% годовых (вместо 3,8—5,35%). Проценты выплачиваются в конце срока. «Сберкнижка» (от 181 до 731 дня) оформляется под 3,4—4,8% годовых (ранее — под 3,4—4,4%).

Реалист Банк ввел новый вклад «Реалист». Депозит открывается в сумме от 10 тыс. рублей на сроки от 370 до 1 100 дней. Процентная ставка зависит от срока и составляет 5—5,1% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет либо капитализируются.

СМП Банк и Московский Областной Банк ввели вклад «Ход конем». Его минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Срок депозита составляет 182 дня и разделен на два равных периода начисления процентов со ставкой 5% годовых для каждого периода. Выплата процентов осуществляется ежемесячно.

