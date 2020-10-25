Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Банк «Нейва» выпустил новую универсальную карту UNO. По выбору клиента карта может быть дебетовой или кредитной. Стоимость обслуживания дебетовой карты составляет 99 рублей в месяц; ежемесячная плата не взимается при выполнении одного из условий. За кредитную карту не придется платить, если за истекший месяц по ней не было операций и нет задолженности по кредитному лимиту или объем операций покупок в течение календарного месяца больше или равен 15 тыс. рублей.

Новикомбанк подключил для держателей карт «Мир» оплату с помощью Mir Pay. Держатели карт «Мир», выпущенных Новикомбанком, могут оплачивать покупки с любых смартфонов на базе операционной системы Android (версии 6.0 или выше) модулем NFC. Для подключения сервиса Mir Pay, необходимо скачать приложение в магазине приложений Google Play, после чего ввести или отсканировать данные карты.

Московский Кредитный Банк запустил новую услугу, которая позволяет увеличить размер льготного лимита по переводам с карты МКБ на карты других банков (p2p). «Подписка по p2p» позволяет полностью отменить комиссию за переводы. МКБ предлагает три варианта ежемесячной абонентской платы, они ориентированы на разных клиентов в зависимости от их трансакционной активности.

Икано Банк и компания ИКЕА представляют новую кобрендовую карту «ИКЕА Фэмили» и карту «ИКЕА Кредит». По карте можно оформить рассрочку на три и шесть месяцев в магазинах ИКЕА и на сайте компании, а также получить бонусные баллы за любые покупки по всему миру — 1 балл за каждые 100 рублей, которыми потом можно оплатить покупки в ИКЕА. В магазинах ИКЕА покупатели также смогут оформить карту «ИКЕА Кредит».

Тинькофф Банк и сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» выпускают лимитированную серию в 10 тыс. кобрендовых дебетовых карт. Держатели карт смогут в течение года получать прогрессивный денежный кешбэк за каждую покупку в заведениях сети. За единовременные покупки на сумму до 300 рублей кешбэк составит 5%, до 800 рублей — 10%, от 800 рублей — 15%. По истечении года кешбэк до 30% будет начисляться аналогично дебетовым картам Tinkoff Black.

РГС Банк предлагает новую кредитную карту «Мир автомобилиста». Пользование картой будет бесплатным при ежемесячном обороте от 15 тыс. рублей. В остальных случаях стоимость обслуживания составит 249 рублей в месяц. За покупки на сумму от 300 рублей при ежемесячном обороте по карте от 5 тыс. рублей ее держатели получат кешбэк 5% в категориях «АЗС и авто», «рестораны», «развлечения» и 0,5% от остальных трат.