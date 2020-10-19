Банк «Нейва» выпустил новую универсальную карту «UNO». По выбору клиента карта может быть дебетовой или кредитной.

Стоимость обслуживания дебетовой карты составляет 99 рублей в месяц; ежемесячная плата не взимается при выполнении одного из условий: совершении покупок на сумму не менее 15 тыс. рублей, при среднемесячном остатке по счетам от 35 тыс. рублей, сумма операций покупок по карте свыше 7 тыс. рублей и совокупный среднемесячный остаток свыше 25 тыс. рублей.

Снятие наличных в банкоматах и ПВН банка бесплатно, других банков — 1% +75 рублей свыше 100 тыс. рублей в месяц.

Стоимость кредитной карты — бесплатно, если за истекший месяц не было операций по карте и нет задолженности по кредитному лимиту или объем операций (покупок) в течение календарного месяца больше или равен 15 тыс. рублей, иначе — 99 рублей в месяц.

Основные условия кредитования по картам: лимит — от 30 тыс. до 500 тыс. рублей, ставка — 15,9—26,9% годовых. Карты предусматривают льготный период до 100 дней, который распространяется на операции оплаты товаров и услуг и на снятие наличных.

Комиссия за снятие наличных в банкоматах и ПВН банка и сторонних банков за счет кредитных средств — 3,9% плюс 299 рублей.

Данный продукт предусмотривает программу лояльности UNO. Клиенту начисляются UNO-рубли — бонусы, которые можно использовать для компенсации покупок (1 UNO-рубль = 1 рубль). Выплаты осуществляются при совершении покупок на сумму не менее 15 тыс. рублей (первые два месяца данное условие не применяется) в размере 3% от суммы операции. UNO-рублями возможно компенсировать полную стоимость операции покупки суммой не менее 1 тыс. рублей (максимальная сумма возврата — 3 тыс. UNO-рублей).

«По картам предусмотрено до 6,25% в рублях на остаток собственных средств по счету, а если это дебетовой карта, то и 0,8% в валюте», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Елена Хвостова.