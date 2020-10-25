✅ Банк России по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. ЦБ отмечает, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Опрошенные Банки.ру аналитики ожидали, что ключевая ставка останется без изменений.

✅ ЦБ лишил лицензии Росбизнесбанк (регистрационный номер 1405). Банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не обеспечивала своевременное направление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Выплаты страховки вкладчикам Росбизнесбанка начнутся не позднее 6 ноября.

✅ Центробанк определил базовый уровень доходности вкладов на ноябрь 2020 года. Показатели изменились разнонаправленно по сравнению с октябрьскими ориентирами: в основном снизились в рублевом сегменте и преимущественно выросли в валютном. Базовая доходность определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств.

✅ Российские кредитные организации заработали в сентябре около 200 млрд рублей, что лучше результата августа почти на 20%, сообщает Центробанк. При этом в значительной степени на результат сектора повлияла валютная переоценка на фоне ослабления рубля. Несмотря на высокую прибыльность сектора в целом, как количество, так и доля прибыльных банков снизились. С начала года прибыль сектора составила 1,132 трлн рублей.

✅ Федеральная налоговая служба (ФНС) проводит рейды, чтобы выявлять и наказывать тех, кто работает нелегально, рассказал президент бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин. Он отметил также, что сейчас есть проблема: работодатели принудительно переводят наемных сотрудников на самозанятость.

✅ Учась в вузе, автошколе, на курсах иностранного языка, не все знают, что можно получить налоговый вычет по расходам на образование. Представляем краткую инструкцию того, как это можно сделать.

✅ Действительно ли начать торговать на бирже так легко, как об этом говорят брокеры? Ведущие проверяют это прямо в эфире второго выпуска инвестиционного подкаста «Это к деньгам». Как брокеры взаимодействуют с биржей, где будут храниться ценные бумаги и что с ними будет, если обанкротится брокер? С этими вопросами помогает разобраться преподаватель кафедры финансов и цен РЭУ им. Плеханова Руслан Искяндяров.