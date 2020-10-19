Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, пока не приняла окончательного решения по поводу введения в стране цифровой валюты. Об этом заявил в понедельник председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая на организованной Международным валютным фондом видеоконференции, передает ТАСС.

«Для Соединенных Штатов важнее, чтобы все [вокруг решения о введении в стране цифровой валюты] было правильно, чем быть первыми [в этом деле], — отметил глава финрегулятора. — Мы стремимся тщательно и вдумчиво оценить потенциальные затраты и преимущества цифровой валюты для экономики и платежной системы США. Мы еще не приняли решение о введении цифровой валюты». Он указал на необходимость дальнейшей работы и «масштабных консультаций» с заинтересованными сторонами, перед тем как принять окончательное решение.

ФРС отказалась от своего ранее осторожного подхода к цифровой валюте, начав изучение возможности ее введения в США. По данным Пауэлла, около 80% центробанков по всему миру также изучают эту возможность. «Существует ряд факторов, с помощью которых цифровая валюта может улучшить платежную систему, и именно эта область в первую очередь вызывает у нас интерес», — пояснил глава ФРС. В свою очередь принимавшая участие в видеоконференции директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отметила: «Цифровые валюты центральных банков могут помочь совершать международные платежи быстрее, дешевле и инклюзивнее. Технологический прогресс и возобновление международного сотрудничества могут привести к столь необходимым изменениям».



Ранее заместитель министра финансов США Джастин Музинич сообщил, что Минфин вместе с ФРС изучает вопрос создания цифровой валюты. На прошлой неделе глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что ЕЦБ весьма серьезно рассматривает возможность запуска официальной европейской цифровой валюты — цифрового евро, но окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Она также добавила, что цифровой евро «ни в коем случае» не должен заменить наличные деньги, а должен «лишь дополнить» их.