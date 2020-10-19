Российские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам основной сессии понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 0,19% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 2 794,27 пункта. Индекс РТС примерно столько же прибавил — 0,2%, завершив торги на отметке 1 135,12.

Акции «Магнита» прибавили в цене 3,51%, СберБанка — 1,33%, «Норильского никеля» — 1,31%, Mail.ru — 0,57%, «Яндекса» — 0,26%. Котировки бумаг МТС снизились на 1,59%, Московской биржи — на 1,54%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,26%, «Полюса» — на 0,53%, «Газпрома» — на 0,04%.



«Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов почти не изменяли своих позиций, не получая значимых сигналов движения ни изнутри, ни извне», — дает свою оценку аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.



«В понедельник российский фондовый рынок продолжил негативную тенденцию прошлой недели на нейтральном внешнем фоне. Так, на рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent в ходе торгов удержал позиции в районе 43 долларов за баррель. При этом внешние фондовые площадки также не дали повода для направленного движения нашего рынка… В начале сегодняшней сессии индекс Мосбиржи предпринял попытку возвращения в диапазон 2 800—2 850 пунктов. Однако ухудшение внешней конъюнктуры не позволило ему закрепиться в данных рамках. К концу сессии российский рынок не только растерял весь рост, но и ушел на отрицательную территорию, сохранив позиции ниже 2 800 пунктов. В ближайшее время мы ожидаем продолжения индексом Мосбиржи негативной динамики, целью которой выступает район 2 700—2 750 пунктов», — комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Индекс Мосбиржи падает вслед за укреплением рубля. Экспортно ориентированный рынок показывает снижение из-за валютной переоценки… На следующей сессии ожидаем разворота и умеренного роста в пределах 2 830 пунктов», — пишет аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

