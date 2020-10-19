Курсы доллара и евро к рублю изменились разнонаправленно по итогам основной валютной сессии понедельника, показывают данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 77,56 рубля, что на 38 копеек ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Евро на тот же момент времени стоил 91,44 рубля (плюс 21 копейка).

С начала торгов было проведено 34,1 тыс. операций с долларом почти на 1,8 млрд долларов и около 5,5 тыс. операций с евро на 323 млн евро. Диапазоны по курсам равнялись 77,43—78,08 рубля за доллар и 91,06—91,63 рубля за евро.



«Основным фактором снижения пары доллар/рубль сегодня стала слабость американской валюты на международном валютном рынке. При этом доллар отступил к нижней границе диапазона 77,5—80 рублей. Учитывая текущие риски, мы ожидаем, что американская валюта сохранит позиции в данных рамках. Пока мы не видим поводов для дальнейшего снижения доллара, однако и для выхода выше 80 рублей нет оснований», — комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Пока американские законодатели и политики так и не могут определиться с принятием нового пакета стимулирующих мер, глава ЕЦБ Кристин Лагард однозначно высказалась о необходимости сохранения фонда восстановления европейской экономики объемом 750 миллиардов евро. В результате к окончанию рабочего дня пара евро/доллар прибавляла около 0,6%, а доллар из-за этого заметно падал и к корзине шести основных валют», — добавляет начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

«На локальном рынке экспортеры постепенно начинают подготовку к основным налоговым платежам, что оставляет рублю шанс для дальнейшего укрепления. Однако положительная динамика российской валюты под влиянием налогового фактора станет возможной, только если геополитический фон будет сохраняться нейтральным, а инвесторы на зарубежных рынках не получат потрясений в виде новых локдаунов», — отмечает он.

«На этой неделе рубль может ощущать поддержку со стороны очередного налогового периода, но без дополнительных точек опоры заметно это не будет», — полагает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.



«Российскую валюту в данный момент поддерживают валютные интервенции со стороны Минфина и ЦБ, а также закрепление нефтяных котировок на уровне 42—43 (долларов) за баррель. В краткосрочной перспективе рубль будет торговаться на уровне 78—80 (рублей) в паре с долларом и в диапазоне 92—93 в паре с европейской валютой», — прогнозирует исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.