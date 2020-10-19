Пандемия коронавируса COVID-19, введенные в связи с ней карантинные ограничения и обусловленный данными факторами спад деловой активности оказали негативное влияние на рост страхового рынка: вместо ожидавшегося прироста на 10% страховые премии в 2020-м останутся на уровне прошлого года. Об этом говорится в тематическом обзоре Аналитического кредитного рейтингового агентства.

При этом, по оценке АКРА, финансовая эффективность страховщиков находится на максимальном за последние несколько лет уровне. В немалой степени этому способствует сокращение объемов страховых выплат, являющееся следствием карантинных мер, поясняют эксперты.

«В отличие от зарубежных компаний, российские страховщики практически не пострадали в результате пандемии. Это объясняется низким уровнем страхового покрытия тех рисков, которые реализовались в результате пандемии, и соответствующими карантинными мерами, введенными властями. Карантинные ограничения существенно снизили общий размер убытков по автострахованию и, как ни парадоксально, по добровольному медицинскому страхованию», — говорится в материале.

Страховщики оценили объем выплат гражданам по COVID-19 В ЦБ сообщили, что ведут мониторинг страховых продуктов как на основе анализа жалоб граждан, так и в ходе превентивного надзора.

По прогнозам АКРА, в следующем году страховой рынок вернется на траекторию роста. Ожидаемый прирост страховых премий составляет 9,4%. Основные тенденции, определявшие динамику рынка до пандемии, получат свое продолжение.

Динамика показателей в сегментах страхования жизни и страхования от несчастных случаев будет примерно одинаковой: небольшой спад или стагнация по итогам текущего года сменится приростом страховых премий приблизительно на 14% в следующем году.

В сегменте автострахования ожидается продолжение стагнации. «Мы не видим предпосылок для роста этого сегмента в течение следующих лет, учитывая ограниченный спрос на автомобили и высокую конкуренцию между страховщиками», — пишут аналитики.

По их мнению, пандемия COVID-19 стимулирует рост интереса к сегменту добровольного медицинского страхования. В следующем году в ДМС прогнозируется прирост страховых премий на 25%.



«Несмотря на стабилизацию структуры каналов продаж и концентрации страхового рынка на протяжении последних полутора лет, мы ожидаем продолжения роста доли банковского канала в следующем году. Рост концентрации рынка, по нашему мнению, является среднесрочным трендом, поддерживаемым повышением регуляторных требований и сделками M&A», — добавляют эксперты.