Из 50 тыс. жителей Китая, выигравших в лотерею цифровые юани, 47,57 тыс. человек уже потратили свой приз. Как пишет РБК , об этом сообщили власти Шэньчжэня на официальном сайте города. Розыгрыш национальной криптовалюты КНР прошел 12 октября, и получившие ее пользователи совершили 62,79 тыс. операций на 1,3 млн долларов.

Правительство Китая выделило 10 млн юаней (примерно 1,5 млн долларов) на тестирование цифровой валюты. Оно прошло в технологическом центре Китая — городе Шэньчжэне и завершилось 18 октября. За неделю пользователи потратили 88% розданной суммы, некоторые участники докупили еще 900 тыс. цифровых юаней (примерно 134 тыс. долларов).

Впрочем, китайская криптовалюта понравилась не всем, сообщает Reuters. Платежное приложение, разработанное властями КНР, фактически повторяет популярные сервисы Alipay и WeChat, объяснила женщина, назвавшая агентству только свою фамилию и профессию — бухгалтер. «Новая цифровая валюта и эти сервисы — более или менее одно и то же, так что начинать тестирование уже поздно», — сказала она, добавив, что подумает о переходе на новый способ оплаты, если он станет удобнее и докажет свою надежность.

Другой житель Шэньчжэня заявил, что больше не будет использовать цифровые юани, разве что их вновь раздадут в рамках лотереи. Пользователь указал, что оплачивать ими товары не столь удобно, как с помощью существующих платежных систем.

Идею цифрового юаня поддержал главный экономист банка ANZ по Китаю Раймонд Юнг. По его словам, внедрение национальной криптовалюты будет иметь большое влияние внутри страны. Это позволит властям лучше контролировать денежное обращение, бороться с отмыванием денег и повысит эффективность денежно-кредитной политики.



КНР анонсировала тестирование цифрового юаня в начале октября. Заявку на участие в лотерее подали более 2 млн человек. Было выбрано 50 тыс. пользователей, каждый из которых получил по 200 юаней (около 30 долларов). Деньги можно было потратить в одной из 3 389 торговых точек, участвовавших в проекте, но нельзя было передать другому человеку или вывести на банковский счет.