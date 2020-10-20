Почти треть предпринимателей МСБ считают, что их предприятия не переживут вторую волну ужесточения карантинных мер, пишет РБК . Это следует из исследования Magram Market Research и Промсвязьбанка. Так, 27% опрошенных способны проработать в таких условиях более года в таких ограничениях, 20% респондентов заявили, что их бизнес может пережить от одного до трех месяцев, 16% смогут функционировать от трех до шести месяцев, 13% продержатся минимальный срок (до 30 дней), 11% могут работать от шести месяцев до года и 13% затруднились ответить.

Количество владельцев МСБ, которые ожидают прихода второй волны ограничительных мер, в сентябре выросло на 7% и достигло 54% от общего числа респондентов. Большинство предпринимателей (53%) считают, что восстановление оборотов после карантина займет значительное время, от года до трех лет, если государство не будет вводить вторую волну ограничительных карантинных мер. Более трети, 35% опрошенных бизнесменов, заявили, что либо уже восстановили показатели своих предприятий до докризисного уровня (17%), либо сделают это до конца года (18%).

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Из тех, кто уже восстановился и адаптировался к ведению дел при эпидемии коронавируса, 43% сообщили, что готовы к новым ограничительным мерам, даже если они продлятся более одного года. Наиболее пострадавшая часть бизнесменов (3%) заявила, что уже никогда не вернется к докризисным показателям или планирует закрыть бизнес.

Данные подтверждаются значением индекса RSBI — ежемесячного исследования настроений МСБ. Так, компонента инвестиций индекса RSBI снизилась с 54,4 пункта до 50,9 пункта, что говорит о нежелании предпринимателей активно расширять свой бизнес в следующие три месяца. Сам индекс RSBI снизился по отношению к августу и составил 46,6 пункта, что свидетельствует об ожидании усиления ограничений, связанных со второй волной пандемии.