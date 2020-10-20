📰 Традиционно слабый в рамках сезонности III квартал в этом году оказался для инвестбанков, работающих на российском рынке, самым прибыльным за семь лет, пишет «Коммерсант» . По данным Refinitiv, их комиссионные доходы составили почти 100 млн долларов. Аномально высокая активность компаний наблюдалась в первую очередь в сегменте акционерного капитала. Негативная тенденция наблюдалась в сегментах синдицированного кредитования и сделок слияния и поглощения (M&A). До конца года тенденция может сохраниться благодаря новым IPO и SPO.



📰 Количество должников по кредитам, которые объясняют невозможность платить деньги в срок финансовыми трудностями, выросло с 55% в марте до 70% в сентябре, пишут «Ведомости» , ссылаясь на результаты опроса, проведенного НАПКА. Из них порядка половины жалуются на падение доходов, около трети — на потерю работы, 15% — на нехватку средств. Как отмечают аналитики, должники практически перестали называть в качестве причины неплатежей невозможность справиться со своей платежной нагрузкой из-за оформления нового кредита. Это прямой результат ужесточения политики кредитования — как банков, так и микрофинансовых организаций, уверены в ассоциации.

📰 Решение стран ОПЕК+ продолжить исполнение сделки по сокращению добычи в полном объеме является наиболее оптимальным в условиях риска второй волны коронавируса, пишут «Известия» . Так считают опрошенные эксперты. В ближайшее время аналитики прогнозируют нефтяные цены в диапазоне 40—45 долларов за баррель Brent. Недостаточный спрос на энергоносители не позволит им подняться выше, но и сильного падения благодаря продолжающей действовать сделке нефтяного картеля ожидать не стоит. Изменения на нефтяном рынке в условиях новой вспышки заболеваемости трудно прогнозировать, отмечают аналитики.

📰 Лучшими системами пенсионного обеспечения признаны системы Нидерландов и Дании, пишет РБК . К такому выводу пришли эксперты Mercer CFA Institute, опубликовавшие Глобальный пенсионный индекс, передает Bloomberg. Аутсайдерами списка стали Аргентина и Таиланд. Из стран с развитой экономикой худшей стала пенсионная система Японии. Один из авторов рейтинга Дэвид Нокс рассказал, что мировая рецессия на фоне пандемии привела к сокращению пенсионных взносов, более низкой доходности инвестиций и увеличению государственного долга в большинстве стран. Россия в рейтинг не вошла.

📰 Курс рубля может ждать цикл многолетнего укрепления, пишет «Российская газета» , ссылаясь на ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича. По его словам, доллар к рублю второй раз в этом году потерял импульс роста на подходе к 80. Как и весной, это может стать прологом к развороту тенденции. Месяцы резкого снижения курса рубля уже позади, а впереди, возможно, многолетний цикл укрепления рубля с потенциальными целями в области 70 рублей, считает аналитик.

📰 Все компании, заключающие лизинговые договоры, могут подпасть под регулирование, пишет «Коммерсант» . Такие изменения внесены в проект поправок к закону «О лизинге», который готовится в Госдуму ко второму чтению. В результате вся отрасль станет объектом регулирования, что стало возможным после решения суда Евразийского экономического союза, который признал лизинг финансовой услугой. Однако нерешенным остается один из самых важных вопросов: кто в итоге будет регулятором.

📰 Малый бизнес раскритиковал антикризисную политику властей и меры поддержки на пике пандемии, пишут «Известия» . Именно этим темам была посвящена половина всех негативных постов предпринимателей в соцсетях во II и III кварталах, говорится в исследовании Модульбанка. Сложности действительно были, но нельзя отрицать, что снижение страховых взносов, субсидии и кредиты помогли выжить многим предпринимателям, заявили представители бизнес-объединений. К тому же в III квартале настроения значительно улучшились, и по итогам июля — сентября почти каждый третий пост был посвящен успехам и достижениям в бизнесе.

📰 Золото заняло в России шестое место по популярности среди розничных инвесторов, проиграв не только депозитам и недвижимости, но и криптовалютам, пишет РБК . Это выяснил Всемирный совет по золоту. Виной тому боязнь подделок и НДС на слитки. Хотя россияне отмечают надежность драгоценного металла, он проигрывает по популярности даже такому относительно новому инструменту, как криптовалюты. На этом фоне растет популярность более доступных криптовалют, хотя им приписывают более высокий уровень риска, отмечают авторы доклада.