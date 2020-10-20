Новикомбанк подключил для держателей карт «Мир» оплату с помощью Mir Pay, говорится в релизе финучреждения.

Держатели карт «Мир», выпущенных Новикомбанком, могут оплачивать покупки с любых смартфонов на базе операционной системы Android (версии 6.0 или выше) модулем NFC.

«Для подключения сервиса Mir Pay необходимо скачать приложение в магазине приложений Google Play, после чего ввести или отсканировать данные карты. Для того, чтобы оплатить покупку, достаточно разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу, открывать для этого приложение Mir Pay не требуется. Для совершения покупок на сумму менее 1 тыс. рублей достаточно лишь активировать экран смартфона», — сказано в сообщении.

Защита платежных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии с международными стандартами безопасности. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей, уточнили в банке.