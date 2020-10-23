Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 23 октября, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Инфляция складывается в соответствии с прогнозом Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 3,9–4,2%. Происходит ухудшение эпидемиологической обстановки в мире и в России. Ситуация на внешних финансовых и товарных рынках остается неустойчивой, возможно сохранение повышенной волатильности и в ближайшее время, в том числе с учетом геополитических факторов. Инфляционные ожидания населения и предприятий выросли, что во многом связано с курсовой динамикой. На среднесрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают, однако действие краткосрочных проинфляционных факторов несколько усилилось. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — отмечается в релизе.



ЦБ отмечает, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. При этом регулятор «будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 18 декабря.

Опрошенные Банки.ру аналитики ожидали, что ключевая ставка останется без изменений. По мнению экспертов, на решение ЦБ могли повлиять рост инфляции, давление на рубль и ожидание волатильности на предстоящих выборах в США. Кроме того, к факторам, стимулирующим регулятор оставить ставку неизменной, можно отнести нестабильность геополитической обстановки вокруг России и риски роста санкционного давления.



Это седьмое заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке в текущем году. На заседаниях, которые прошли 8 февраля, 22 марта и 26 апреля 2019 года, Центробанк не менял ключевую ставку, а 14 июня, 26 июля, 6 сентября, 25 октября, 13 декабря 2019 года и 7 февраля 2020-го принимал решение снизить ее. На заседании совета директоров 20 марта ЦБ оставил ключевую ставку без изменений, 24 апреля снизил ее на 50 б. п. до 5,5%, 19 июня — на 100 б. п. до 4,5%, а 24 июля — на 25 б. п. до 4,25%. 18 сентября ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%.





