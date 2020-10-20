В банке «Пересвет» сменился руководитель. Согласно информации на сайте кредитной организации, с 12 октября этого года должность ее президента, председателя правления занимает Юрий Никишев. Ранее в текущем месяце его кандидатура была согласована Центробанком.

Предшественником Никишева во главе «Пересвета» был Денис Гумеров в статусе временно исполняющего обязанности президента. Он был назначен на эту позицию в феврале 2018 года.

Согласно справке на сайте «Пересвета», Юрий Никишев в 1988 году окончил Казанский химико-технологический институт им С. М. Кирова по специальности «инженер-технолог», имеет ученую степень кандидата химических наук.

Никишев долгое время работал в череповецком Меткомбанке, в том числе на посту предправления, а затем в должности советника предправления Совкомбанка участвовал в организации присоединения к нему Меткомбанка в 2017 году. Позже работал на руководящих должностях в «Ак Барсе», Плюс Банке. В последний месяц в позиции советника во Всероссийском Банке Развития Регионов, который является инвестором «Пересвета» в рамках санации, осуществлял контроль за исполнением плана финансового оздоровления «Пересвета».



Денис Гумеров остается в составе правления банка «Пересвет», занимает должность вице-президента. Также он входит в совет директоров банка.