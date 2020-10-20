У россиян стало меньше свободных денег, свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир».

Соответствующий индекс, который рассчитывает «Ромир», демонстрирует динамику возможности домохозяйств потреблять товары и услуги сверх необходимых потребностей. Методика расчета индекса приводится в сообщении холдинга . Из него следует, что в октябре 2020 года была расширена география расчетов. Показатель января 2019 года принят за новую исходную точку для расчета индекса.

Согласно расчетам на основе данных Romir Scan Panel о первоочередных затратах россиян и результатов их сравнения со средними доходами, в сентябре объем свободных денег в среднестатистическом российском домохозяйстве сократился на 10% от уровня августа, индекс упал с 69% до 62%. По сравнению с уровнем сентября 2019-го, когда индекс равнялся 82%, объем свободных денег сократился на 25%.

Исследователи уточняют, что в индексе свободных денег наблюдается сезонность. Так, в декабре россияне, несмотря на рост доходов, обычно имеют меньше свободных средств из-за предпраздничных трат, а в январе, напротив, экономят и тратят меньше денег. Кроме того, в августе россияне традиционно много тратят на подготовку к школе и отпуска, а в сентябре немного экономят для компенсации расходов в предыдущем месяце.

«В этом году мы видели большой прирост сэкономленных денег в связи с карантинными мерами и опасениями из-за пандемии. Россияне сокращали свои расходы в ожидании кризиса и возможной безработицы... В последние месяцы мы наблюдаем негативную динамику индекса: это связано с кризисными явлениями в экономике на фоне непростой эпидемиологической ситуации, а также роста курса валют и продуктовой инфляции», — рассуждают аналитики.

Также они обращают внимание на то, что чем меньше населенный пункт, тем больше волатильность индекса и тем сильнее выражена его негативная динамика в последние месяцы. Жители небольших городов (с населением от 10 тыс. до 100 тыс. человек) оказались менее устойчивыми в экономическом плане за счет меньшей разницы между доходами и необходимыми расходами. Из материалов холдинга следует, что объем свободных денег уменьшился на 54% от уровня августа и на 54% в годовом выражении. Кроме того, в небольших населенных пунктах люди активнее экономили весной в ожидании кризиса.

Москва и Санкт-Петербург, наоборот, показывают высокий уровень стабильности и, несмотря на экономические условия, сохраняют сезонную динамику в августе — сентябре. По сравнению с августом рост в этих городах составил 16% и 12% соответственно. Годовая же динамика оказалась негативной (минус 3% и минус 18% соответственно относительно сентября 2019 года).



«В целом мы видим, что запас прочности у российского покупателя есть даже в сложных экономических условиях. Кроме того, мы видим, что рациональное поведение и экономия в условиях низких экономических ожиданий позволяют российскому покупателю увереннее чувствовать себя в условиях повышения цен», — заключают эксперты.