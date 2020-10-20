Основные фондовые торги в РФ завершились во вторник в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,31% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 2 803,06 пункта. Индекс РТС повысился на 0,49% до отметки 1 140,69.

«Во вторник российский рынок смог подрасти, что во многом было обеспечено позитивными корпоративными новостями. Восстановление таких индексных «тяжеловесов», как СберБанк, также внушает некоторый оптимизм, но слишком обольщаться пока не стоит. Нефтяные цены остаются ниже сентябрьских пиков, в США сохраняется предвыборная неопределенность, а темпы заражений коронавирусом ускоряются. На этом фоне на рынке РФ можно полагаться разве что на корпоративные истории», — комментирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Локомотивом роста нашего рынка выступили акции СберБанка и ВТБ, чему в том числе способствовал корпоративный позитив. Также свой вклад в рост российских фондовых индикаторов внес «Газпром», являющийся одним из индексных «тяжеловесов», — пишет эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.



«Бумаги ВТБ сегодня в авангарде спроса, да и в целом банковский сектор выглядит отлично. В акциях банка идет коррекция к волне предыдущего снижения, что было вполне ожидаемо, и даже новости о сокращении ВТБ ожиданий по чистой прибыли в 2020 году почти в три раза никого не смутили», — отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.



Ранее во вторник аналитики связали рост стоимости обыкновенных акций ВТБ с информацией о возможной выплате банком дивидендов в размере 50% прибыли по МСФО по итогам этого года. По итогам основной сессии бумаги прибавили в цене 6,4%, показывают данные биржи.

Акции СберБанка подорожали на 3,11%, «Газпрома» — на 1,71%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,57%, «Норильского никеля» — на 1,5%, МТС — на 1,34%, Московской биржи — на 0,81%. Котировки бумаг «Яндекса» в минусе на 1,88%, Mail.ru — на 1,12%, «Полюса» — на 0,98%, «Магнита» — на 0,25%.

