Гагаринский районный суд Москвы 20 октября удовлетворил исковое заявление Генеральной прокуратуры РФ к бывшему министру по координации деятельности Открытого правительства Михаилу Абызову и пяти иностранным компаниям, взыскав 32,5 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Основанием для заявления требований послужили обстоятельства, указывающие на то, что Абызов, занимая в период с 21 мая 2012 года по 7 мая 2018 года государственную должность, систематически нарушал установленные законами запреты, поясняют в ведомстве.

Так, при поступлении на службу Абызов скрыл сведения о своем реальном имущественном положении, в частности о владении не менее чем пятью зарегистрированными на территории Кипра офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами. Также у него имелись ценные бумаги не менее чем десяти российских компаний номинальной стоимостью свыше 9 млрд рублей.

Сведения о наличии этого имущества Абызовым как государственным служащим на протяжении пяти лет не декларировались, указывают в Генпрокуратуре. «Более того, в период службы он продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекать доходы от подконтрольных ему юридических лиц. При этом свое участие в коммерческих организациях и полученные денежные средства Абызов от работодателя и общества скрывал. Для этого он оформил их на подставных лиц, а на территориях Республики Кипр и Москвы организовал функционирование теневых офисов, размещенных в целях конспирации в жилых квартирах», — отмечают в ведомстве.

По данным Генпрокуратуры, в 2018 году Абызов, используя свой должностной статус, принял личное участие в продаже за 32,5 млрд рублей акций ОАО «Сибэко», являющегося основным поставщиком тепловой и электрической энергии в Сибирском федеральном округе. В этих целях он и его доверенные лица проводили с представителями покупателей — АО «Кузбассэнерго», АО «Хакасская сервисно-ремонтная компания» — неоднократные встречи, на которых обсуждали условия сделок, вопросы добросовестности и финансовой состоятельности. Для получения дополнительных гарантий безопасности сделки Абызов как федеральный министр лично вел переговоры с руководством Совкомбанка, говорится в сообщении надзорного ведомства.



«Результатом незаконной деятельности Абызова явилось заключение 7 февраля 2018 года на территории Республики Кипр двух договоров о продаже акций ОАО «Сибэко» в пользу АО «Кузбассэнерго» и АО «Хакасская сервисно-ремонтная компания». После этого на открытые в ПАО «Совкомбанк» счета подконтрольных ему иностранных компаний поступили 32,5 млрд рублей, которые явились его незаконным доходом, полученным в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений», — отмечается в материале Генпрокуратуры.