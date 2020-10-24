Московский Кредитный Банк запустил новую услугу: она позволяет увеличить размер льготного лимита по переводам с карты МКБ на карты других банков (p2p), говорится в релизе финучреждения.

«Подписка по p2p» позволяет полностью отменить комиссию за переводы собственных средств на карту любого стороннего банка. МКБ предлагает три варианта ежемесячной абонентской платы, ориентированные на разных клиентов в зависимости от их трансакционной активности: 199 рублей в месяц — увеличение размера установленного льготного лимита до 50 тыс. рублей; 299 рублей в месяц — увеличение размера установленного льготного лимита до 100 тыс. рублей; 499 рублей в месяц — увеличение размера установленного льготного лимита без ограничений», — отмечается в сообщении.

Текущий размер льготного лимита остается без изменений, он варьируется в зависимости от типа карты и пакета услуг и составляет не менее 20 тыс. рублей в месяц.

Размер льготного лимита увеличивается на срок до одного календарного месяца с даты взимания платы и возобновляется с первого числа каждого последующего месяца. Платеж осуществляется с выбранного клиентом карточного рублевого счета, заключили в МКБ.