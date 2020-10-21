Около трети (27%) опрошенных подростков в возрасте 16–17 лет планируют официально стать самозанятыми в ближайшие шесть месяцев. Об этом говорится в исследовании компании QIWI. По мнению опрошенных, самозанятые могут совмещать этот статус с учебой или другой работой (34%), работать легально (14%). Также у самозанятых более простой способ оформления в сравнении с ИП (12%), низкие налоги и возможность оформлять чеки в приложении (по 10%), считают респонденты. Сейчас статус самозанятого есть у 4% подростков 16–17 лет, а воспринимают себя фрилансерами или работающими на себя 23% опрошенных. Больше половины подростков (57%) называют себя наемными работниками.

Подростки 16–17 лет уже начали зарабатывать свои первые деньги – 42% опрошенных работали в течение последнего года. Большинство (48%) трудились офлайн, а основными сферами занятости стали работа грузчиком, разнорабочим или клинером (30%), строительство (18%), промоутерство и мерчендайзинг (12%), IТ и разработка (11%), а также службы доставки (10%). Совмещали работу с учебой 97% опрошенных. Большинство (59%) подростков получали заказы по знакомству, 27% опрошенных искали себе заказы через рекламу в Интернете, а 18% пользовались биржами и форумами для фрилансеров.

Чаще всего подростки (43%) получали до 10 заказов в месяц, зарабатывая на одном заказе до 5 тыс. рублей (69%). За месяц 39% удавалось заработать до 10 тыс. рублей, почти трети (27%) – от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Каждый четвертый опрошенный (24%) получал более 20 тыс. рублей в месяц.

«Опора России»: ФНС начала рейды, чтобы наказывать работающих нелегально Сейчас есть проблема того, что работодатели принудительно переводят наемных сотрудников на самозанятость.

По данным исследования, 69% опрошенных подростков 16–17 лет не имеют статуса самозанятого и не планируют его получать в ближайшие полгода. Основные причины, по которым подростки не хотят официально становиться самозанятыми: не видят смысла (37%), работают и без статуса самозанятого (11%). Среди подростков 14–15 лет 68% не планируют получать статус самозанятого.

Более осведомленными являются опрошенные в возрасте 18–22 лет – среди них знают или что-то слышали о самозанятости 69% опрошенных. В группе 16–17 лет таковых оказалось 58%, а среди подростков 14–15 лет – 52%. Более 60% молодых людей во всех возрастных группах не знают, что могут стать самозанятыми уже с 16 лет.