Средний размер лимита по кредитным картам в III квартале 2020 года увеличился на 6,6% по сравнению с предыдущим кварталом и составил 66,5 тыс. рублей, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 1,6%.

Самый большой средний размер лимита по кредитным картам был отмечен в Москве (97,4 тыс. рублей), Московской области (80,5 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО (80 тыс. рублей), Хабаровском крае (78 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (77,9 тыс. рублей).

Наиболее серьезная динамика роста среднего размера лимита была зафиксирована в Краснодарском крае (плюс 13,1%), Московской области (плюс 11,8%), Ставропольском крае (плюс 11,5%), а также в Тульской (плюс 11,4%) и Волгоградской (плюс 10,8%) областях. Единственными регионами, в которых данный показатель снизился, оказались Оренбургская (минус 11,7%) и Саратовская (минус 0,7%) области. В Москве и Санкт-Петербурге средний размер лимита вырос на 5,9% и 3,9% соответственно.