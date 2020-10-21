Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries и банк «Русский Стандарт» разработали и выпустили платежное приложение Razz, которое позволяет клиентам банков — участников Системы быстрых платежей (СБП) оплачивать покупки с помощью QR-кодов через СБП в любых магазинах и торговых точках, где реализована такая возможность.



«Новое приложение позволит абсолютно любому пользователю, независимо от того, клиентом какого банка — участника СБП он является, оплачивать покупки с помощью СБП в любой торговой точке. И, конечно, теперь в любом магазине, который принимает к оплате СБП, можно будет расплатиться с помощью Razz, что сделает СБП еще ближе к покупателям и значительно снизит стоимость эквайринга для магазина. Снижение же затрат всегда позитивно сказывается на предложении для конечного потребителя», — подчеркнула директор департамента эквайринга банка «Русский Стандарт» Инна Емельянова.



Приложение Razz позволяет оплачивать покупку по СБП с помощью встроенного платежного средства «Русского Стандарта», которое можно пополнить через СБП переводом из любого банка — участника СБП (без комиссии — до 100 тыс. рублей в месяц).

Упрощенную идентификацию для платежного средства можно пройти онлайн в приложении, не обращаясь в офис банка и не подписывая дополнительно никаких документов.

Для оплаты товаров на сайте Wildberries с помощью QR-кода потребуется выбрать оплату через СБП, отсканировать QR-код (он отображается на экране монитора) с помощью мобильного приложения Razz, подтвердить оплату.



Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play.

