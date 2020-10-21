АКРА подтвердило кредитный рейтинг Промсвязьбанка на уровне «АА(RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза агентства.

«Кредитный рейтинг банка обусловлен его высокой системной значимостью, что подтверждается наличием у ПСБ статуса опорного банка для оборонно-промышленного комплекса страны, а также очень сильным влиянием государства на его кредитоспособность. При этом АКРА ожидает, что позиции банка в ОПК в дальнейшем будут укрепляться. Оценка собственной кредитоспособности (ОСК) ПСБ отражает его умеренно сильный бизнес-профиль, адекватную достаточность капитала, низкую оценку риск-профиля и адекватную позицию по фондированию и ликвидности», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, критическая оценка риск-профиля является результатом низкого качества кредитного портфеля (на 30 июня 2020-го портфель до вычета резервов составил 57% активов, увеличившись за последние 12 месяцев на 55%) ввиду повышенной доли проблемной задолженности — 17,3% ссуд (из них NPL90+ — 16,6%, а кредиты, которые АКРА считает проблемными или потенциально проблемными на основании анализа 30 крупнейших групп заемщиков, — 0,7%; при этом уровень резервирования проблемной задолженности составил 91%) — и концентрации на десяти крупнейших группах заемщиков.

Ресурсная база банка характеризуется невысокой диверсификацией и концентрацией на крупнейших кредиторах ввиду значительного объема средств, приходящихся на государственные структуры, заключили в АКРА.