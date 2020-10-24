В системе «Росбанк малый бизнес» теперь можно выпустить цифровую карту, говорится в релизе финучреждения.

«По цифровой карте клиенту доступны те же операции, что и по пластиковым картам с технологией бесконтактной оплаты NFC. Выпуск карты в системе дистанционного банковского обслуживания «Росбанк малый бизнес» занимает не более одной минуты. Клиент в мобильном банке выбирает платежную систему, задает ПИН-код и добавляет ее в кошелек Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay — сразу становится доступна бесконтактная оплата в торговых точках, покупки в Интернете и возможность снимать и вносить наличные в банкоматах, оснащенных технологией NFC», — сказано в сообщении.



Карта выпускается к расчетному счету, обеспечивая мгновенный доступ к средствам бизнеса. Годовое обслуживание карты составит 990 рублей, ежемесячный лимит расходных операций составит 1,75 млн рублей.