27% россиян, оставивших заявку на ипотеку в офисе банка, просто не знали, что это можно сделать иначе, говорится в исследовании Райффайзенбанка.

Основная причина, почему граждане предпочитают дойти до банковского отделения, — возможность получить личную консультацию специалиста. Это оказалось значимо для 80% респондентов.



«Равное количество опрошенных (по 4%) испытали разного рода технические сложности (не было возможности качественно сфотографировать документы или загрузить их) и сомневались в конфиденциальности предоставляемых данных. 7% ожидали более выгодного предложения от сотрудника в отделении, чем они бы получили онлайн. А еще у 7% был до этого негативный опыт использования онлайн-каналов», — отмечается в сообщении.

В онлайн-опросе приняли участие порядка 200 человек, планирующих покупку квартиры в ближайшее время.