Компания PayPal добавит поддержку криптовалют, что позволит пользователям платежной системы покупать и продавать bitcoin, ethereum, bitcoin cash и litecoin, а также хранить их во встроенном кошельке. Плата за хранение криптовалюты PayPal взиматься не будет, а до 31 декабря 2020 года система не намерена брать и комиссию за покупку или продажу криптовалюты, передает РБК .

Кроме того, в 2021 году в приложении появится возможность расплачиваться цифровыми активами в 26 млн торговых точек, говорится в сообщении платежной системы. Магазины будут принимать криптовалюту не напрямую, а после конвертации в доллары. Это стало возможным благодаря получению PayPal специальной лицензии Bitlicense от Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк.

На первом этапе совершать операции с криптовалютой в системе PayPal смогут только пользователи из США, данная функция появится в течение нескольких недель. В первой половине 2021 года компания планирует выйти на международный рынок, добавив возможность работы с цифровыми валютами в платежной системе Venmo.



В PayPal подтвердили, что в июле компания заключила партнерство с блокчейн-стартапом Paxos для запуска своего сервиса по работе с криптовалютой. За счет этого более 300 млн пользователей платежной системы смогут совершать сделки с цифровыми активами.