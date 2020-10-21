В крупном бизнесе РФ впервые за 20 лет сменился лидер по объему реализации товаров и услуг, свидетельствуют данные агентства RAEX («РАЭКС-Аналитика»), которое подготовило 26-й рейтинг крупнейших компаний России RAEX-600 .

Как отмечается в сообщении агентства, совокупная выручка включенных в рейтинг компаний выросла до 95,4 трлн рублей (на 4,9%). При пересчете в валюту (1,476 трлн долларов) показатели скромнее, но также положительные: рост составляет 2,6%. «Впрочем, признаки грядущего шторма заметны и в этих, внешне благостных цифрах: указанная динамика номинальной рублевой выручки — худшая с 2015 года», — пишут аналитики.

«В рейтинге появился новый лидер, — отмечает генеральный директор агентства «РАЭКС-Аналитика» Дмитрий Гришанков. — По объему реализации среди российских компаний по итогам 2019 года на первую строчку поднялась «Роснефть» (с третьего места по итогам 2018-го, как следует из материалов RAEX. — Прим. Банки.ру), которая заодно обошла и неизменного «номер два» нашего рейтинга — «ЛУКОЙЛ» (сейчас эта компания на третьем месте. — Прим. Банки.ру). Темпы прироста выручки «Роснефти» по итогам 2019 года, хотя и снизились почти в три раза (с 34,2% годом ранее до 10,2%), остались двузначными. По данным отчетности самой «Роснефти», наибольший вклад в прирост консолидированной выручки компании внесли поставки сырой нефти азиатским потребителям, в первую очередь в Китай».

По данным агентства, рублевая выручка «Газпрома» — лидера предыдущего рейтинга, занявшего в этот раз вторую строчку, — по итогам 2019 года уменьшилась на 6,5%. Причина — продолжавшееся снижение цен на энергоносители и постепенное вытеснение российской газовой монополии с европейского рынка.

Среди тенденций RAEX отмечает опережающий рост выручки в ретейле у компаний, специализирующихся на онлайн-торговле. «Скорее всего, в 2020 году эта тенденция проявится еще ярче — пандемия придала интернет-торговле и сегменту дистанционных услуг дополнительный импульс», — полагают аналитики.



В числе прочего в материалах RAEX отдельно представлена топ-десятка банков по показателю «объем реализации» в 2019 году . В общем рейтинге СберБанк оказался на четвертом месте, как и годом ранее, ВТБ — на десятом, группа Газпромбанка — на 28-м, группа Альфа-Банка — на 34-м, Россельхозбанк — на 56-м, «Открытие» — на 84-м, Московский Кредитный Банк — на 104-м, Райффайзенбанк — на 106-м, Промсвязьбанк — на 108-м, Тинькофф Банк — на 116-м. В рейтинг RAEX-600 вошли и другие банки.