Правительство РФ продлит программу льготного ипотечного кредитования под 6,5% до 1 июля 2021 года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Кабмина. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

«Сегодня в повестке заседания правительства вопрос, который касается миллионов людей. Мы продлеваем программу льготной ипотеки по ставке 6,5% до 1 июля 2021 года. Изначально она была рассчитана до 1 ноября и хорошо себя зарекомендовала. Многие семьи воспользовались этой программой. Помогла она поддержать и строительную отрасль», — отметил Мишустин.

Минфин внес в правительство проект постановления о продлении льготной ипотеки под 6,5% Продление программы до 1 июля 2021 года позволит дополнительно выдать 354 тыс. кредитов на 1,1 трлн рублей.

По его словам, также ранее на совещании с правительством президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой сохранить льготную ставку до 1 июля 2021 года. «Сегодня рассмотрим необходимые для этого поправки в законодательство», — сказал премьер-министр.