Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало рейтинг кредитоспособности КС Банка без подтверждения, говорится в релизе агентства.

Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruВ-» со «стабильным» прогнозом.

«Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено расторжением банком договора об осуществлении рейтинговых действий, а также отсутствием у агентства информации, достаточной для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам», — сказано в сообщении.

КС Банк — небольшой по размеру активов региональный банк, зарегистрированный в Саранске. Банк преимущественно осуществляет деятельность в Республике Мордовия. Основное направление деятельности — кредитование МСП и частных лиц.