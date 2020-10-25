РГС Банк в партнерстве с Национальной системой платежных карт запустил для своих клиентов трансграничные переводы на карты национальных платежных систем (НПС) стран СНГ, сообщает пресс-служба кредитной организации. Трансакции можно совершать с карт «Мир» РГС Банка на карты НПС Uzcard (Узбекистан) и «Элкарт» (Киргизия) по тарифам банка, аналогичным комиссиям за внутрироссийские переводы.

«Держатели карт «Мир» РГС Банка одними из первых среди клиентов российских банков могут воспользоваться новой услугой. Совершать зарубежные p2p-переводы можно так же быстро, просто и экономно, как и привычные переводы по стране. Клиенты могут воспользоваться сервисом «Перевод с карты на карту» в интернет- и мобильном банке», — говорится в релизе.

Для трансграничного перевода необходимы реквизиты карты отправителя и номер карты получателя. Указывать паспортные данные, реквизиты счета и банка получателя или другую информацию не требуется. А адресату теперь не нужно искать партнерские отделения международных систем переводов для получения денежных средств.

Переводы совершаются в рублях и зачисляются на карту получателя в национальной валюте.