Российские фондовые индикаторы выросли в четверг по итогам основной сессии, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,61% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 2 803,17 пункта. Индекс РТС поднялся на 1,03% — до уровня 1 155,24.

«Краткосрочный интерес к российским эмитентам восстанавливается», — констатирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.



Она указывает на неоднозначный настрой на биржах США, умеренно негативный — на биржах Европы и позитивный — на рынке нефти. «На мировых фондовых биржах в четверг преобладал сдержанный пессимизм, который, впрочем, не помешал отечественному рынку немного вырасти на корпоративных историях. Восстановление краткосрочного интереса к российским эмитентам вызывает некоторый оптимизм и надежды на продолжение покупок, хотя резкое ухудшение внешнего фона может спровоцировать локальную фиксацию прибыли. Сигналов в пользу смены тренда на восходящий по российскому рынку пока не поступало», — комментирует эксперт.

В числе лидеров роста она называет бумаги НЛМК, «Северстали», МРСК ЦП, ЛСР. По данным биржи, котировки бумаг этих компаний выросли на 4,82%, 5,21%, 5,43%, 4,44% соответственно.

Акции «ЛУКОЙЛа» повысились в цене на 2,08%, «Магнита» — на 0,67%, «Газпрома» — на 0,43%, «Полюса» — на 0,19%, «Яндекса» — на 0,02%. Котировки акций Мосбиржи просели на 1,18%, Mail.ru — на 0,82%, «Норильского никеля» — на 0,7%, СберБанка — на 0,58%, МТС — на 0,11%.

«В четверг российский фондовый рынок смог отыграть часть потерь, понесенных днем ранее. Покупки в наших акциях поддержало восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог прибавить более 2,5%, поднявшись выше 42,5 доллара за баррель. При этом разнонаправленная динамика западных площадок не дала дополнительных ориентиров нашему рынку... В начале сессии продажи в российских акциях преобладали, однако улучшение внешней конъюнктуры позволило нашему рынку достаточно быстро отыграть утренние потери и перейти на положительную территорию», — отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

