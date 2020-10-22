Рубль укрепился к ключевым иностранным денежным единицам по итогам основной валютной сессии четверга, показывают данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 76,42 рубля, что на 31 копейку меньше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент стоил 90,36 рубля (минус 63 копейки).

С начала торгов было проведено 45,5 тыс. сделок с долларом на 2,8 млрд долларов и 7,6 тыс. сделок с евро на 375 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 76,39—77,24 рубля за доллар и 90,31—91,47 рубля за евро.



«Рубль тестирует на прочность иностранные валюты пятую сессию подряд», — обращает внимание аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. По его мнению, «вероятно, локальное «дно» уже достигнуто». «В пятницу мы можем увидеть небольшой подъем доллара и евро, которые закроют неделю не выше 76,8 и 90,9 соответственно», — полагает эксперт.

«Покупкам в национальной валюте способствовало восстановление рынка энергоносителей и динамика валют развивающихся стран, которые в большинстве своем демонстрируют укрепление. Из внутренних факторов выделим подготовку экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на начало следующей недели, что способствует спросу на рублевую ликвидность. На наш взгляд, в ближайшие сессии американская валюта продолжит движение в коридоре 75—77,5 рубля. Однако остаются риски выхода из него вверх в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в мире, что окажет давление на широкий спектр активов, включая рубль», — отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

