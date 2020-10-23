Количество клиентов четырех лицензированных форекс-дилеров за III квартал выросло на 11% и составило 4,1 тыс., пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные Ассоциации форекс-дилеров (АФД). Торговый оборот клиентов достиг 1,8 трлн рублей (рост на 33%). Как сообщил глава АФД Евгений Машаров, все компании стали активнее рекламировать свои услуги. Также есть надежда на появление нового инструмента — Contract For Difference (CFD), контракта на разницу цен актива в момент заключения и по его окончании. В настоящее время клиентам доступна торговля только валютными парами.
В ближайшее время следует ожидать сокращения числа форекс-дилеров — Промсвязьбанк принял решение ликвидировать дочернюю компанию «ПСБ-Форекс». По словам гендиректора «ВТБ Капитал Форекс» Сергея Жарова, число форекс-клиентов с каждым месяцем растет, потеря четвертого игрока не станет ударом для отрасли.
Как отметил первый зампред банка Сергей Швецов, этот рынок больше подходит тем, кто ищет адреналин.
По данным издания, за III квартал общий результат у клиентов форекс-дилеров вновь оказался отрицательным (минус 256 млн рублей). В основном такой результат обеспечили клиенты компании «Альфа-Форекс», на которых пришлось больше половины убытка (минус 137 млн рублей). Но именно эта компания активно наращивает число клиентов — количество активных счетов за квартал составило около 2,5 тыс., в два раза больше, чем в IV квартале прошлого года, и больше, чем у других участников рынка, вместе взятых.
Сезон отпусков обычно характеризуется низкой клиентской активностью, но этот год — исключение, отметил управляющий директор «Альфа-Форекса» Кирилл Дронов. Среди факторов он назвал улучшение торговых условий для клиентов и блокировку сайтов некоторых нелегальных форекс-компаний.