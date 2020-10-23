Количество клиентов четырех лицензированных форекс-дилеров за III квартал выросло на 11% и составило 4,1 тыс., пишет «Коммерсант» , ссылаясь на данные Ассоциации форекс-дилеров (АФД). Торговый оборот клиентов достиг 1,8 трлн рублей (рост на 33%). Как сообщил глава АФД Евгений Машаров, все компании стали активнее рекламировать свои услуги. Также есть надежда на появление нового инструмента — Contract For Difference (CFD), контракта на разницу цен актива в момент заключения и по его окончании. В настоящее время клиентам доступна торговля только валютными парами.

В ближайшее время следует ожидать сокращения числа форекс-дилеров — Промсвязьбанк принял решение ликвидировать дочернюю компанию «ПСБ-Форекс». По словам гендиректора «ВТБ Капитал Форекс» Сергея Жарова, число форекс-клиентов с каждым месяцем растет, потеря четвертого игрока не станет ударом для отрасли.

ЦБ сравнил валютный рынок Forex с казино Как отметил первый зампред банка Сергей Швецов, этот рынок больше подходит тем, кто ищет адреналин.

По данным издания, за III квартал общий результат у клиентов форекс-дилеров вновь оказался отрицательным (минус 256 млн рублей). В основном такой результат обеспечили клиенты компании «Альфа-Форекс», на которых пришлось больше половины убытка (минус 137 млн рублей). Но именно эта компания активно наращивает число клиентов — количество активных счетов за квартал составило около 2,5 тыс., в два раза больше, чем в IV квартале прошлого года, и больше, чем у других участников рынка, вместе взятых.

Сезон отпусков обычно характеризуется низкой клиентской активностью, но этот год — исключение, отметил управляющий директор «Альфа-Форекса» Кирилл Дронов. Среди факторов он назвал улучшение торговых условий для клиентов и блокировку сайтов некоторых нелегальных форекс-компаний.