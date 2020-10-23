Достижение поставленных президентом национальных целей до 2030 года потребует роста выдачи ипотечных кредитов более чем в три раза по сравнению с портфелем по итогам этого года. Такой прогноз дал заместитель генерального директора «ДОМ.РФ», председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко на расширенном заседании президиума совета Ассоциации банков России.

«Рынок ипотеки в этом году растет рекордными темпами, конечно, во многом благодаря вовремя принятым мерам поддержки строительной отрасли, которые были инициированы главой государства. По нашей оценке, предварительно за девять месяцев выдано более 1 миллиона ипотечных кредитов на 2,7 триллиона рублей — почти столько же, сколько за весь 2019 год. Если развитие ситуации с пандемией коронавируса не потребует введения строгих ограничительных мер, то в этом году россияне оформят более 1,5 миллиона кредитов на 3,7 триллиона рублей», — сказал Артем Федорко.

Он напомнил, что, согласно указу о национальных целях развития страны до 2030 года, объемы строительства должны вырасти до 120 млн квадратных метров в год. При этом порядка 5 млн семей должны иметь возможность улучшить свои жилищные условия. Снижение ставок по ипотеке способствует доступности жилья. Достижение поставленных президентом задач потребует роста выдачи ипотечных кредитов более чем в два раза: с 3,7 трлн рублей в 2020 году до 7—8 трлн в 2030-м. Ипотечный портфель банков с учетом секьюритизации увеличится с примерно 10 трлн по итогам текущего года до 35—40 трлн рублей.

«В сегменте новостроек на господдержку сейчас приходится более 90% рынка. При этом, несмотря на двукратный прирост ипотеки в сегменте, общее количество регистрируемых сделок находится на уровне прошлого года. Это значит, что без субсидирования мы увидели бы заметное снижение продаж в строящихся проектах», — отметил Федорко.

По его словам, спрос на ипотеку растет не только из-за реализации программы субсидирования. Виден рост в сегменте рыночных продуктов, вторичного рынка жилья, ставки за год снизились с 10—11% до 8—8,5%. Такие низкие ставки достигнуты благодаря мягкой денежно-кредитной политике Банка России.