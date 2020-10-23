Число действующих ипотечных кредитов в России не превышает 10 млн, сообщил журналистам вице-президент, старший аналитик международного рейтингового агентства Moody's Петр Паклин. По его мнению, никакого противоречия между ростом выдаваемых ипотечных ссуд и сокращением реальных доходов населения нет.



«Размер рабочей силы в России составляет около 70 миллионов человек плюс есть еще несколько десятков миллионов неработающих пенсионеров, и доходы всех этих людей учитываются при расчете реальных доходов населения. По нашим оценкам, количество действующих ипотечных кредитов не превышает 10 миллионов», — отметил Паклин.

По словам аналитика Moody's, финансовое положение ипотечных заемщиков лучше, чем у среднестатистического россиянина, чьи реальные доходы сократились. Кроме того, средняя ипотечная ставка сейчас уже приблизилась к 7%, то есть нагрузка с точки зрения ежемесячного платежа на заемщика существенно ниже, чем в начале этого года (около 9%).

«При таких ставках и сроках кредита на 15—20 лет чувствительность ежемесячного платежа к снижению процентной ставки достаточно высокая. Поэтому никакого противоречия между ростом выдаваемых ипотечных ссуд и сокращением реальных доходов населения мы не видим», — добавил он.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в III квартале сократились почти на 5% после рекордного падения на 8,4% во II квартале. При этом банковский сектор установил рекорд по выдаче ипотеки в августе и сентябре. Так, в сентябре количество выданных ипотечных кредитов в годовом выражении выросло на 65%.