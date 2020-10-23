Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства подверг жесткой критике внесенный в Госдуму законопроект о программах комплексного развития территорий, предусматривающий также реновацию жилого фонда, и дал отрицательное экспертное заключение по нему.

«В ходе обсуждения законопроект подвергся критике со стороны членов совета: были даны многочисленные замечания как концептуального, так и юридико-технического характера. В результате совет не поддержал законопроект. В экспертном заключении совета по законопроекту говорится, что проект не может быть поддержан», — говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы совета, которое цитирует ТАСС.

Как отметил глава совета, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, «основным принципиальным замечанием к законопроекту является его направленность на принудительное ограничение и лишение права собственности, неприкосновенность которого гарантирована конституцией». Он подчеркнул, что в целях гарантии прав граждан в данной сфере необходимо соблюдать такие требования в случае их принудительного ограничения или прекращения, как наличие значимого публичного интереса, который не может быть удовлетворен иначе, равноценное и предварительное возмещение, соблюдение порядка, установленного федеральным законом. Кроме того, необходимо обеспечить независимый судебный контроль. Однако в законопроекте эти гарантии отражены не в полной мере, констатировал Крашенинников.

Как указано в сообщении пресс-службы, законопроектом предлагается признать утратившими силу нормы Градостроительного кодекса о видах деятельности по комплексному и устойчивому развитию территорий и порядке их осуществления и вместо трех разных видов договоров предлагается один — договор о комплексном развитии территории. «Такое предложение представляется непроработанным, поскольку не учитывает особенности каждого из существующих видов договоров, не имеет надлежащей правовой проработки и обоснования», — говорится в сообщении.

Критике были подвергнуты и поправки к Жилищному кодексу в части регулирования адресной программы сноса и реконструкции жилья. В совете отметили, что предлагаемые положения во многом основаны на законе о реновации в Москве, однако столичная программа пока еще не до конца проработана на практике. В совете считают, что «слепое копирование положений закона о реновации вряд ли сможет обеспечить надлежащую правовую основу для регулирования программы сноса и реконструкции многоквартирных домов во всей России».

«При этом законопроектом не совершенствуется система переселения граждан из многоквартирных домов, подлежащих сносу, а даже во многом уменьшаются гарантии защиты их жилищных прав по сравнению с законом о реновации», — говорится в сообщении. «Стоит отметить, что поспешное и непроработанное внесение системных изменений в кодексы не позволяет обеспечить достаточную согласованность их самих и чревато несогласованностью с нормами других законодательных актов, что приведет к ущемлению прав и законных интересов граждан», — резюмировал Крашенинников.

Законопроект был внесен группой сенаторов и главой профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгением Москвичевым, он дает возможность проводить реновацию во всех регионах РФ при согласии двух третей собственников или нанимателей квартир в многоквартирном доме. Регионы могут быть наделены полномочиями по определению порядка формирования и утверждения адресных программ, а также технических характеристик многоквартирных домов, которые могут быть включены в эти программы.

Комитет Госдумы по ЖКХ поддерживает законопроект о реновации при условии его доработки Законопроект предусматривает возможность проводить реновацию во всех регионах РФ при согласии двух третей собственников квартир в многоквартирном доме.

Глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, который является одним из авторов законопроекта, заявил ТАСС в пятницу, что документ в настоящее время готовится к рассмотрению Госдумой в первом чтении.

«На сегодняшний день есть положительные заключения всех профильных комитетов Госдумы, Совета Федерации, есть положительное с замечаниями заключение правительства РФ, законопроект готовится к рассмотрению в первом чтении; аргументация Павла Крашенинникова нам пока непонятна», — сказал Мельниченко.



Он добавил, что законопроект не предполагает никакого принудительного ограничения прав собственности граждан, в нем заложены судебные процедуры. По словам сенатора, если есть «нормальные, разумные замечания», они вполне могут быть учтены в ходе подготовки законопроекта ко второму чтению.