Рубль подорожал к ключевым иностранным денежным единицам по итогам основной валютной сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 76,17 рубля, что на 42 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 90,2 рубля (минус 33 копейки).

С начала торгового дня было проведено 46,5 тыс. сделок с долларом на 2,9 млрд долларов и 7,2 тыс. сделок с евро на 373,5 млн евро. Диапазоны по курсам равнялись 76,12—76,9 рубля за доллар и 90,13—90,76 рубля за евро.



Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич отмечает, что рубль укреплялся в пятницу, «несмотря на снижение цен на нефть и слабость валют развивающихся стран». «Этому способствовала поддержка со стороны налогового периода, пик которого приходится на следующий понедельник, что увеличило спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров», — поясняет эксперт. По его словам, «на следующей неделе снизится спрос на рубль со стороны экспортеров, но в случае улучшения внешней конъюнктуры американская валюта может продолжить снижение и протестировать нижнюю границу» коридора в 75—77,5 рубля, которая выступает для нее ближайшей поддержкой.

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова указывает, что валютный рынок отнесся «абсолютно спокойно» к сохранению Банком России ключевой ставки на уровне 4,25%.



«Российская валюта, несмотря на конец недели, завершает торги на победной ноте. Доллар снижается шестую сессию подряд. Сегодня пара пыталась тестировать отметку 76,1 впервые за месяц. Евро также приблизился к месячным минимумам, опустившись ниже 90,15 за единицу валюты. Сохранение нисходящего тренда в начале следующей недели, на наш взгляд, маловероятно. Доллар возьмет паузу, оставшись в диапазоне 76,2—76,7, прежде чем продолжит снижаться к рублю. Падение евро также будет замедлено благодаря его росту против доллара на международном межбанковском рынке», — пишет аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.