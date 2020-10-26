Центробанк вынес постановления о привлечении ряда финансовых организаций к административной ответственности. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

В частности, постановления в отношении банка «Открытие» и Альфа-Банка и три постановления в отношении Тинькофф Банка вынесены 26 октября этого года по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Документы пока не вступили в законную силу.

Во всех случаях предусматривается административный штраф, но в номерах постановлений нет использовавшихся Банком России ранее обозначений, указывающих, применяются эти санкции к должностному или юридическому лицу. Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Также Центробанк 26 октября вынес постановление о привлечении к административной ответственности страховой компании «ВСК». Постановление вынесено на основании статьи 15.34.1 КоАП, то есть касается «необоснованного отказа страховой организации… от заключения публичных договоров, предусмотренных федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования, либо навязывания страхователю или имеющему намерение заключить договор обязательного страхования лицу дополнительных услуг, не обусловленных требованиями федерального закона о конкретном виде обязательного страхования». Постановление, также пока не вступившее в законную силу, предусматривает штраф, который в соответствии с указанным положением КоАП может составить от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 тыс. до 300 тыс. рублей для юридических лиц.

На прошлой неделе регулятор также сообщил о постановлении от 15 октября этого года в отношении «Росгосстраха» по части 3 статьи 13.25 КоАП о «неисполнении страховщиком обязанности по хранению документов, перечень которых и требования к обеспечению сохранности которых предусмотрены страховым законодательством, а также непринятии страховщиком мер по обеспечению хранения информации, содержащейся в информационных системах, ведение и обеспечение сохранности которых предусмотрены страховым законодательством». Указанное правонарушение влечет наложение административного штрафа (а назначен именно штраф, хотя постановление не вступило в законную силу) на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, на юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс.

Более подробно причины привлечения организаций к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.