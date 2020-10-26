Банк «Приморье» предлагает продукт «Военная ипотека» в рамках накопительно-ипотечной системы (НИС), действующей для военнослужащих. Об этом в понедельник сообщили в финучреждении.

Процентная ставка по «Военной ипотеке» составляет 7,3%, минимальный размер первоначального взноса — 15%. Выдача кредитов в банке «Приморье» по этой программе осуществляется в партнерстве с Банком ДОМ.РФ по агентской схеме.

«Программа предусматривает погашение ипотечного кредита за счет средств федерального бюджета в течение срока участия военнослужащего в НИС, — комментирует руководитель ипотечного центра банка «Приморье» Виктория Подоба. — Срок кредитования по данной программе — от трех лет, максимальная сумма кредита — 3 310 326 рублей».

Предлагаемая на текущий момент ставка в 7,3% фиксируется на весь срок ипотечного кредита. «Это значит, что даже при исключении заемщика из реестра участников НИС проценты продолжат начисляться исходя из указанной ставки, но погашение взятых на себя в рамках кредитного договора обязательств он будет осуществлять уже за счет собственных средств», — поясняют в кредитной организации.

Привлечение созаемщиков данной программой не предусмотрено. Особенностью «Военной ипотеки» также является то, что приобретаемая квартира будет единоличной собственностью заемщика — участника НИС. От супруги, если военнослужащий состоит в зарегистрированном браке, потребуется предоставление нотариального согласия на залог или (как альтернатива) между супругами может быть заключен брачный договор либо соглашение о разделе совместно нажитого имущества.

Кредитные средства можно направить как на приобретение квартиры в строящемся либо сданном многоквартирном доме или таунхаусе, так и на рефинансирование ипотечных кредитов, оформленных на эти цели ранее. Приобрести квартиру военнослужащий может не только в регионе прохождения службы, но и в городе в другом регионе РФ, где есть Банк ДОМ.РФ или представлена его партнерская сеть.



Накопительно-ипотечная система создана в 2004 году в целях обеспечения жильем военнослужащих РФ. По условиям программы кредит погашается за счет средств федерального бюджета в течение срока участия военнослужащего в НИС. Первоначальный взнос по ипотечному кредиту может состоять из собственных средств заемщика и/или средств целевого жилищного займа. Сумма кредита по «Военной ипотеке» для каждого участника НИС рассчитывается индивидуально и зависит от размера процентной ставки, размера накопительного взноса участника НИС, утвержденного в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете в год подписания кредитного договора, а также от возраста военнослужащего — участника НИС.

Подать заявку на получение кредита можно в режиме онлайн на сайте банка «Приморье» или через мобильное приложение.