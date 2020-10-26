Промсвязьбанк разместил второй в текущем году выпуск биржевых облигаций. Об этом в понедельник сообщили в кредитной организации.

Объем размещения составил 15 млрд рублей. Срок обращения бумаг — три года. Спрос со стороны инвесторов позволил снизить финальную ставку купона до 6,1% при первоначальном ориентире 6,15—6,25% годовых.

«Мы удовлетворены результатами размещения. Сделка полностью обеспечена рыночным спросом со стороны как институциональных инвесторов — управляющих компаний, банков, страховых компаний, — так и физических лиц. В этом году мировой и локальный рынки столкнулись с серьезными испытаниями, и в этой ситуации спрос инвесторов на качественных эмитентов стал еще выше. Сделка позволит банку диверсифицировать базу фондирования и поддержать историю на публичном долговом рынке», — прокомментировала руководитель направления «Финансовые рынки и частный капитал» ПСБ Юлия Карпова.

Организаторами размещения выпуска серии 003Р-03 выступили МКБ, Газпромбанк, «Открытие» и сам ПСБ. Техническая часть размещения на Московской бирже запланирована 29 октября.



В Промсвязьбанке напомнили, что в июне он провел первое в своей новейшей истории рыночное размещение по открытой подписке на публичном долговом рынке с более чем двукратной переподпиской.