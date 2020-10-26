🔹 Аналитики Банки.ру составили рейтинги банков по уровню дохода рядовых сотрудников и топ-менеджмента в первом полугодии 2020 года. В выборку вошли банки из топ-50 по размеру нетто-активов на 1 июля 2020 года, раскрывающие соответствующие показатели в своей отчетности. Суммарное вознаграждение членам правления банков — участников исследования за первое полугодие составило 9,9 млрд рублей, снизившись на 32,5% относительно аналогичного периода прошлого года.

🔹 В Рунете происходит массовая регистрация доменов с названием популярных брендов и окончанием -off (может использоваться для распродаж). Об этом рассказали в Infosecurity a Softline company. Только 20 октября сервис выявления угроз зафиксировал появление 192 таких доменных имен, отметили в компании. Все домены оформлены через одну и ту же российскую компанию-регистратора и привязаны к серверу, находящемуся в центральноамериканском государстве Белиз. Скорее всего, скоро владелец доменов начнет монетизировать их: например, использовать для накрутки сетевого трафика, фишинговых рассылок или создания полноценных фишинговых сайтов.

🔹 В новой редакции законопроекта об отмене банковских комиссий для граждан за оплату услуг ЖКХ планируется за счет ресурсоснабжающих организаций компенсировать расходы банков, размер платежей ограничит правительство. Все категории граждан освобождаются от комиссий, но в новой редакции определено, как банки получат компенсацию за проведение платежей. Кредитная организация, обслуживающая ресурсоснабжающую, может взять с нее комиссию, максимальный размер которой определит правительство, и поделиться с банком — отправителем средств, Почтой России или платежным агентом.

🔹 Когда вы делаете пенсионные взносы или взносы на страхование жизни, помните, что по ним вы можете получить налоговый вычет. Как это сделать? Подробности — в рубрике Fingram.

