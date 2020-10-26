Райффайзенбанк расширяет перечень брокерских услуг для розничных инвесторов. Открыть счет и торговать ценными бумагами на Московской бирже теперь можно в мобильном приложении «Райффайзен-Онлайн». Весь процесс полностью цифровой и не требует визита в отделение даже для новых клиентов банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Открыть брокерский счет можно, нажав кнопку «Новый продукт» в «Райффайзен-Онлайн». Далее нужно выбрать вкладку «Открыть брокерский счет» и определить подходящий тариф — «Активный» или «Инвестиционный». Сравнить их можно с помощью специальной кнопки, которая покажет разницу между двумя режимами», — говорится в релизе.

Новые клиенты тоже могут открыть брокерский счет без визита в отделение банка. Для получения доступа к «Райффайзен-Онлайн» клиент получит кешбэк-карту с бесплатным обслуживанием — ее и все необходимые документы привезет курьер.



«Частные инвестиции стали очень популярными в России. Это способ разместить свободные средства с доходностью выше, чем по традиционным банковским продуктам. Однако инвестирование требует дополнительных знаний и ответственного отношения к финансовым инструментам, — отметил руководитель управления по работе с премиальными клиентами Райффайзенбанка Кирилл Матвеев. — Мы предлагаем клиентам два тарифа для брокерского счета в зависимости от того, как много времени они готовы уделять работе с активами».