Временная администрация, назначенная в «Невастройинвест» в связи с отзывом его лицензии 24 июля 2020 года, по результатам обследования банка установила наличие признаков вывода активов путем кредитования заемщиков, неспособных выполнить свои обязательства. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

«Временная администрация <...> в ходе обследования кредитной организации установила обстоятельства, которые дают основания полагать наличие в деятельности бывшего руководства и собственников банка признаков действий, направленных на вывод ликвидных активов посредством кредитования заемщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства», — сообщает регулятор.

В релизе к отзыву лицензии ЦБ сообщал, что деятельность «Невастройинвеста» носила выраженный кэптивный характер. Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, связанных с его основным собственником. При этом более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды, уточнял регулятор.

«Информация о финансовых операциях, осуществленных должностными лицами банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений», — говорится в сообщении.