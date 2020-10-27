📰 На курс рубля оказывают влияние многие факторы, и до конца этого года они будут иметь определяющее значение для отечественной валюты, пишет «Российская газета» . Об этом рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. По его словам, на рубль влияет динамика пандемии — усиление глобального экономического кризиса, снижение спроса на российское сырье и низкие мировые цены на нефть и газ. Внешние события будут оказывать в основном негативное воздействие на отечественную валюту. Доллар к концу года может преодолеть отметку 80 рублей, евро может стоить 94—95 рублей.

📰 ЕАЭС и Китай готовятся отказаться от доллара, пишут «Ведомости» . Расчеты между этими странами с использованием доллара и евро приводят к потерям как для бизнеса, так и для бюджета. Чтобы избежать потерь, связанных с волатильностью валютных курсов, и не зависеть от международных санкций, ЕАЭС и Китай должны осуществлять расчеты или в национальных валютах, или в собственной наднациональной валюте. К такому выводу пришли участники форума «Сопряжение Евразийского экономического союза и китайской инициативы «Один пояс, один путь».

📰 Цифровой рубль может стать официальной валютой России через семь лет, пишут «Известия» . Такое предположение сделал спецпредставитель президента страны по цифровизации Дмитрий Песков. По его словам, главный плюс государственной криптовалюты состоит в увеличении прозрачности в платежах, что может помочь, например, в борьбе с бедностью, так как будет проще оказывать адресную помощь действительно нуждающимся. Фактически речь идет о деятельности ЦБ в качестве коммерческого банка в обход традиционных банков, считают эксперты. Но они не уверены в том, что такая конкуренция будет выиграна, по крайней мере на данный момент явного преимущества у блокчейновых технологий нет.

📰 Международные инвесторы резко сократили покупки российских рублевых облигаций — за неделю они увеличили вложения в ОФЗ только на 2 млрд рублей, в итоге их доля на рынке опустилась ниже 25%, пишет «Коммерсант» . Нерезиденты активно перекладывают средства из облигаций, обращающихся на вторичном рынке, в облигации, размещаемые на аукционах, по которым Минфин дает премию по доходности. Интерес нерезидентов к ОФЗ поддерживается и ожиданиями снижения ставок по длинным выпускам на фоне мягкой политики ЦБ.



