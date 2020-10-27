📰 На курс рубля оказывают влияние многие факторы, и до конца этого года они будут иметь определяющее значение для отечественной валюты, пишет «Российская газета». Об этом рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. По его словам, на рубль влияет динамика пандемии — усиление глобального экономического кризиса, снижение спроса на российское сырье и низкие мировые цены на нефть и газ. Внешние события будут оказывать в основном негативное воздействие на отечественную валюту. Доллар к концу года может преодолеть отметку 80 рублей, евро может стоить 94—95 рублей.
📰 ЕАЭС и Китай готовятся отказаться от доллара, пишут «Ведомости». Расчеты между этими странами с использованием доллара и евро приводят к потерям как для бизнеса, так и для бюджета. Чтобы избежать потерь, связанных с волатильностью валютных курсов, и не зависеть от международных санкций, ЕАЭС и Китай должны осуществлять расчеты или в национальных валютах, или в собственной наднациональной валюте. К такому выводу пришли участники форума «Сопряжение Евразийского экономического союза и китайской инициативы «Один пояс, один путь».
📰 Цифровой рубль может стать официальной валютой России через семь лет, пишут «Известия». Такое предположение сделал спецпредставитель президента страны по цифровизации Дмитрий Песков. По его словам, главный плюс государственной криптовалюты состоит в увеличении прозрачности в платежах, что может помочь, например, в борьбе с бедностью, так как будет проще оказывать адресную помощь действительно нуждающимся. Фактически речь идет о деятельности ЦБ в качестве коммерческого банка в обход традиционных банков, считают эксперты. Но они не уверены в том, что такая конкуренция будет выиграна, по крайней мере на данный момент явного преимущества у блокчейновых технологий нет.
📰 Международные инвесторы резко сократили покупки российских рублевых облигаций — за неделю они увеличили вложения в ОФЗ только на 2 млрд рублей, в итоге их доля на рынке опустилась ниже 25%, пишет «Коммерсант». Нерезиденты активно перекладывают средства из облигаций, обращающихся на вторичном рынке, в облигации, размещаемые на аукционах, по которым Минфин дает премию по доходности. Интерес нерезидентов к ОФЗ поддерживается и ожиданиями снижения ставок по длинным выпускам на фоне мягкой политики ЦБ.