Эксперты Frank RG назвали лучшие программы премиального банковского обслуживания: они изучили наполнение 16 программ, провели интервью с руководителями подразделений премиального обслуживания 12 банков и опросили более 3 тыс. клиентов премиум-сегмента с марта по октябрь 2020-го.

Оценка проводилась по различным параметрам, объединенным в восемь категорий (сервис офлайн и онлайн, надежность, переводы, размещение средств, небанковские привилегии, дебетовые карты, кредитные карты и кредиты).

Лучшая программа премиального обслуживания:



«Альфа-Премиум», Альфа-Банк. «Тинькофф Премиум», «Тинькофф». Premium Banking, Райффайзенбанк.

Лучшей программой обслуживания Premium Light стала Citi Priority (Ситибанк), лучшим премиальным сервисом — программа «Премиум» (банк «Санкт-Петербург»), лучшим daily banking в премиальном сегменте — «Тинькофф Премиум» («Тинькофф»).

Лучшие условия инвестиционного обслуживания, по мнению Frank RG, — в «Альфа-Премиуме» (Альфа-Банк), лучшее предложение по нефинансовым привилегиям — Orange Premium Club (ПСБ). Самая динамично развивающаяся премиальная программа — «Газпромбанк Премиум» (Газпромбанк).

По оценке Frank RG, общий размер финансового капитала россиян (средства, размещенные на депозитах, счетах и в инвестиционных продуктах) за 2019 год увеличился на 8% до 30,5 трлн рублей. И только 4 млн человек имеют свободный финансовый капитал более 1,4 млн рублей.

Целевой для premium banking сегмент affluent (с капиталом от 4 млн до 60 млн рублей) Frank RG оценивает в 858 тыс. человек, за год он увеличился почти на 4%. Более 70% клиентов premium banking размещают в банке сумму меньше 1,4 млн рублей.