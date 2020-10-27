Банк «Зенит» ввел новый вклад «Новогодний».

Минимальная сумма депозита — 30 тыс. рублей. Срок составляет 400 дней и разделен на четыре периода начисления процентов: с первого по 100-й день — 5,5%, с 101-го по 200-й день — 4%, с 201-го по 300-й — 3,55%, с 301-го по 400-й — 3,35%. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 4,1% годовых.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке до востребования.

Выплата процентов — в конце срока на карту или счет. Открыть вклад можно как в офисах банка, так и в мобильном приложении «Зенит Онлайн».