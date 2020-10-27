Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию вторника отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,81% и составил 2 763,03 пункта. Индекс РТС уменьшился на 1,82% до отметки 1 131,36 пункта.

Акции Сбербанка подешевели на 1,69%, Мосбиржи — на 0,28%, «Газпрома» — на 1,89%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,58%, «Норильского никеля» — на 1,96%.

Индексы РТС и Мосбиржи, несмотря на внешний позитив, сегодня отстают от других площадок, отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

«Падение наблюдается равномерно по всем фишкам на фоне ослабления рубля, что может указывать на выход нерезидентов из бумаг. Триггером снижения, вероятнее всего, стала новость о введении масочного режима Роспотребнадзором. Таким образом, российский рынок попал в число европейских площадок, которые сегодня отыгрывают вторую волну коронакризиса», — комментирует эксперт.

По его словам, индекс Мосбиржи слабеет вопреки росту доллара и валютной переоценке российских акций. Сегодня рублевый индикатор рынка упал на новый трехмесячный минимум ниже отметки 2 760 пунктов. Затем последовал слабый отскок вверх. «Развитие нисходящей динамики возможно, но в базовом сценарии мы ожидаем возвращение индекса Мосбиржи на следующей сессии к уровню 2 770 пунктов, до конца недели — 2 790», — заключает аналитик.