✅ Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам третьей декады октября составила около 4,42% годовых после примерно 4,37% за вторую декаду прошлого месяца, свидетельствуют данные мониторинга ЦБ. Дойдя в первой декаде октября до минимального за всю историю уровня в 4,33%, ставка демонстрирует положительную динамику по итогам уже второй декады подряд.

✅ Совокупный объем недосозданных резервов банковского сектора РФ оценивается в 1,7 трлн рублей, и адекватное резервирование проблемных ссуд может абсорбировать до половины прибыли, которую банки получат в 2021—2022 годах. Об этом говорится в материале рейтингового агентства «Эксперт РА». Аналитики пришли к выводу, что льготные кредиты в рамках программ господдержки удержали кредитование от сокращения в первом полугодии.

✅ Чистый приток иностранцев в Россию в январе — августе 2020 года сократился в 2,4 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Число фактов постановки на миграционный учет упало практически вдвое, количество выданных разрешений на работу и патентов — более чем на треть. Эксперты оценили влияние оттока мигрантов на ряд сфер экономики.

✅ Мошенники осваивают новый способ обмана банковских клиентов. Звоня от имени «службы безопасности банка», аферисты предлагают потенциальным жертвам установить на смартфон «специальное приложение» для защиты средств на счете. После этого со счетов клиентов пропадают деньги. По словам экспертов, речь может идти об установке вредоносной программы, которая перехватывает пароли в процессе их активации, а также одной из популярных и вполне легальных программ удаленного управления телефоном. Между тем, как показывает исследование Аналитического центра НАФИ, 35% россиян имеют низкий уровень цифровой финансовой грамотности, что в том числе делает их уязвимыми для мошенников.

✅ Кредитные организации стали активно выпускать цифровые карты для новых клиентов без подтверждения личности с возможностью хранения на счете не более чем 15 тыс. рублей. Такой продукт уже предлагают Почта Банк, Тинькофф Банк и банк «Ак Барс», планируют его запустить ВТБ и БКС Банк, рассказали их представители. В перспективе предусмотрен выпуск таких карт через мессенджеры.

✅ Вышел четвертый выпуск подкаста Банки.ру «Это к деньгам». Ведущие продолжают формировать свои портфели: в этом выпуске инвестшоу они покупают облигации, а эксперт разъясняет, что это такое и как можно заработать на этом инструменте.

✅ Fingram собрал в одном материале различные финансовые калькуляторы, ресурсы для инвесторов, полезные сайты по налогам, пособиям, долгам — в общей сложности 50 полезных финансовых ссылок.

