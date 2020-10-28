Российские предприниматели и самозанятые за последний год стали чаще обращаться за микрозаймами: доля их заявок по итогам сентября текущего года выросла до 17,1%, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть в распоряжении РИА Новости.

«Владельцы бизнеса и самозанятые стали чаще обращаться за микрозаймами. Доля запросов на займы от владельцев малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей и даже соучредителей обществ с ограниченной ответственностью за последний год выросла с 14,8% от общего числа займов до 17,1%», — сказано в исследовании.

Больше всего среди занятых бизнесом брать ссуды стали самозанятые — их доля увеличилась с 6,7% до 8,7%, доля учредителей компаний выросла за год на 0,3 процентного пункта и составила 2,9%, доля индивидуальных предпринимателей осталась на прежнем уровне — около 5,5%.

При этом основными клиентами микрофинансовых организаций по-прежнему являются наемные работники, несмотря на то что их доля за год сократилась на 4,7 п. п. и по итогам сентября составила 70,9%, отметили аналитики.