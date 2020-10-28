Следователи не обращались к страховой компании «Русский Стандарт Страхование» в связи с уголовным делом о неуплате НДС в 2009—2010 годах уже бывшим гендиректором компании Антоном Кушнером на 52,4 млн рублей. Об этом ТАСС заявили в компании.

«Правоохранительные органы не обращались ни к нам, ни к Антону Кушнеру», — сообщили в компании.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Антон Кушнер подозревается в неуплате налога на добавленную стоимость в общей сумме 52,4 млн рублей по выплатам страховых премий за 2009—2010 годы. По словам источника, следствие считает, что в начале 2009 года, находясь в должности гендиректора страховой компании, Кушнер заключил договоры между ЗАО «Банк Русский Стандарт» и ЗАО «Русский Стандарт Страхование» о страховании держателей карт банка и неправомерно использовал право на освобождение от уплаты налогов. По данным источника, уголовное дело в его отношении было возбуждено 27 октября 2020 года по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

С октября 2016 года Кушнер не работает в компании «Русский Стандарт Страхование».